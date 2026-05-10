В ДТП с автобусом в Омской области погиб 12-летний мальчик

Москва10 мая Вести.Погибшим в ДТП со школьным автобусом и большегрузом на трассе в Омской области стал 12-летний мальчик, еще семеро детей и водитель автобуса госпитализированы. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, днем 10 мая автобус вез детей в деревню Малиновка из Тюкалинска после просмотра кинофильма. На 519-м километре школьная "Газель" столкнулась с большегрузом.

В результате аварии микроавтобус съехал в кювет, погиб 12-летний мальчик, остальные несовершеннолетние пассажиры и водитель доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести говорится в сообщении

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.