Москва10 маяВести.Погибшим в ДТП со школьным автобусом и большегрузом на трассе в Омской области стал 12-летний мальчик, еще семеро детей и водитель автобуса госпитализированы. Об этом сообщили в прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, днем 10 мая автобус вез детей в деревню Малиновка из Тюкалинска после просмотра кинофильма. На 519-м километре школьная "Газель" столкнулась с большегрузом.
В результате аварии микроавтобус съехал в кювет, погиб 12-летний мальчик, остальные несовершеннолетние пассажиры и водитель доставлены в больницу с травмами различной степени тяжестиговорится в сообщении
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.