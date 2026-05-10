Причиной ДТП под Омском стал выезд водителя автобуса на встречную полосу

Москва10 мая Вести.Причиной смертельного ДТП в Омской области, в результате которого погиб 12-летний мальчик, стал выезд водителя школьного автобуса на встречную полосу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла днем 10 мая на 519-м километре автодороги Омск – Тюмень.

Водитель школьного автобуса "Газель" выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF сказано в сообщении

В результате погиб мальчик, еще семеро детей, взрослый сопровождающий и водитель пострадали.

По факту ДТП полиция начала проверку.

Ранее в СК возбудили уголовное дело по двум статьям УК: "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".