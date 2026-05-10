Москва10 маяВести.Автобус, перевозивший детей, попал в ДТП на трассе в Омской области, один ребенок погиб, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
По поручению главы региона оказание помощи контролируют министр здравоохранения Дмитрий Маркелов, министр региональной безопасности Алексей Кубиц и глава Тюкалинского района Иван Куцевич.