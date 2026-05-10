Автобус, попавший в ДТП под Омском, вез детей со спортивных соревнований

Москва10 мая Вести.Школьный автобус, столкнувшийся с большегрузом на трассе в Омской области, вез детей с соревнований по волейболу и футболу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП произошло днем 10 мая на 519-м километре автодороги Омск – Тюмень. В результате столкновения автобуса "Газель" и большегруза погиб 12-летний мальчик, еще семеро детей и водитель пострадали.

По уточненной информации дети возвращались после соревнований по волейболу и футболу, организованных на базе муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования Тюкалинского района Омской области "Детско-юношеский центр" сказано в сообщении

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.