Москва10 маяВести.Школьный автобус, столкнувшийся с большегрузом на трассе в Омской области, вез детей с соревнований по волейболу и футболу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
ДТП произошло днем 10 мая на 519-м километре автодороги Омск – Тюмень. В результате столкновения автобуса "Газель" и большегруза погиб 12-летний мальчик, еще семеро детей и водитель пострадали.
По уточненной информации дети возвращались после соревнований по волейболу и футболу, организованных на базе муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования Тюкалинского района Омской области "Детско-юношеский центр"сказано в сообщении
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.