Пострадавшие в ДТП под Омском дети находятся в удовлетворительном состоянии

Москва10 мая Вести.Шестеро школьников, которые пострадали в ДТП с участием автобуса и фуры на трассе Омск – Тюмень в омской области, находятся в удовлетворительном состоянии в стационаре, угрозы их жизни нет, сообщили ТАСС в региональном СУ СКР.

В ведомстве добавили, что одного ребенка уже отправили домой.

В больнице находятся шесть детей, в основном у них ушибы и ссадины сказал собеседник агентства

Авария с участием школьного автобуса "Газель", который вез детей со спортивных соревнований, и большегруза DAF произошла днем 10 мая. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автобуса на встречную полосу. В результате погиб 12-летний мальчик, водитель, взрослый сопровождающий и семеро детей пострадали.

СК возбудил уголовное дело о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.