Москва24 маяВести.Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции выясняют обстоятельства массового ДТП в г.о. Пушкинский в Московской области. Об этом сообщает подмосковная полиция в MAX.
Авария с участием тринадцати автомобилей произошла 24 мая около 16.38 на 44-м километре автодороги М 8 "Холмогоры" в сторону области. По предварительным данным, мужчина за рулем грузовика с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с двенадцатью автомобилями.
В результате ДТП один человек погиб. Также на данный момент шесть граждан обратились за медицинской помощьюговорится в сообщении
Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. После завершения проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.