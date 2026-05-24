Один человек погиб при столкновении 13 машин на Ярославском шоссе

Москва24 мая Вести.Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции выясняют обстоятельства массового ДТП в г.о. Пушкинский в Московской области. Об этом сообщает подмосковная полиция в MAX.

Авария с участием тринадцати автомобилей произошла 24 мая около 16.38 на 44-м километре автодороги М 8 "Холмогоры" в сторону области. По предварительным данным, мужчина за рулем грузовика с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с двенадцатью автомобилями.

В результате ДТП один человек погиб. Также на данный момент шесть граждан обратились за медицинской помощью говорится в сообщении

Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. После завершения проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.