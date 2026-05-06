Москва6 маяВести.Пассажиры рейсового автобуса, пострадавшие в результате ДТП в Мордовии, находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве республики.
Авария произошла вечером 6 мая на трассе Саранск – Напольная Тавла. Предварительно, автобусе съехал в кювет. В момент аварии в салоне находились 18 пассажиров. К медикам обратились 13 человек.
У пострадавших выявлены повреждения легкой и средней тяжести. Всем оказана медицинская помощьсказано в сообщении
Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства об организации пассажирских перевозок.