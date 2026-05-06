В Минздраве Мордовии рассказали о состоянии 13 пострадавших в ДТП с автобусом

У 13 пострадавших в ДТП в Мордовии травмы легкой и средней степени тяжести В Минздраве Мордовии рассказали о состоянии 13 пострадавших в ДТП с автобусом

Москва6 мая Вести.Пассажиры рейсового автобуса, пострадавшие в результате ДТП в Мордовии, находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве республики.

Авария произошла вечером 6 мая на трассе Саранск – Напольная Тавла. Предварительно, автобусе съехал в кювет. В момент аварии в салоне находились 18 пассажиров. К медикам обратились 13 человек.

У пострадавших выявлены повреждения легкой и средней тяжести. Всем оказана медицинская помощь сказано в сообщении

Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства об организации пассажирских перевозок.