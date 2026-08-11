Москва11 авгВести.В результате ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой в Татарстане пострадали 13 человек. Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального МВД в беседе с агентством ТАСС.
Предварительно, 50-летний водитель Peugeot нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу пассажирскому автобусу, в результате чего и произошло столкновение.
В результате ДТП за медицинской помощью обратились 13 человекприводятся слова собеседника
Всего в салоне автобуса находились 17 пассажиров и водитель.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).