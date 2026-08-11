В ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой в Татарстане пострадали 13 человек

В результате ДТП с автобусом и легковушкой в Татарстане пострадали 13 человек В ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой в Татарстане пострадали 13 человек

Москва11 авг Вести.В результате ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой в Татарстане пострадали 13 человек. Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального МВД в беседе с агентством ТАСС.

Предварительно, 50-летний водитель Peugeot нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу пассажирскому автобусу, в результате чего и произошло столкновение.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились 13 человек приводятся слова собеседника

Всего в салоне автобуса находились 17 пассажиров и водитель.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).