В Татарстане возбуждено дело после ДТП с автобусом, в котором пострадали люди

В Татарстане легковушка столкнулась с пассажирским автобусом, пострадали люди В Татарстане возбуждено дело после ДТП с автобусом, в котором пострадали люди

Москва11 авг Вести.В Татарстане легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, в результате ДТП пострадали несколько человек. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По данным прокуратуры Республики Татарстан, предварительно, 50-летний водитель Peugeot нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу пассажирскому автобусу, в результате чего и произошло столкновение.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам автобуса … Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) говорится в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере МАХ

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Изучается необходимая документация, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших, допрашиваются участники аварии и очевидцы.