Прокуратура Татарстана сообщила подробности ДТП с двумя автобусами в Казани

Москва28 мая Вести.Прокуратура Татарстана раскрыла подробности происшествия на Горьковском шоссе в Казани. Информация появилась на канале ведомства в MAX.

Как сообщается, легковой автомобиль Suzuki начал снижать скорость, а водитель автобуса "КамАЗ Нефаз" №36 не успел вовремя среагировать на это и задел машину по касательной.

После автобус столкнулся со вторым пассажирским транспортом – автобусом №46 говорится в сообщении прокуратуры

Как сообщалось ранее, некоторые пассажиры пострадали в результате инцидента. Их количество не уточняется.

Оба автобуса, попавших в ДТП, обслуживаются муниципальным унитарным предприятием "ПАТП-2".