Москва28 маяВести.Прокуратура Татарстана раскрыла подробности происшествия на Горьковском шоссе в Казани. Информация появилась на канале ведомства в MAX.
Как сообщается, легковой автомобиль Suzuki начал снижать скорость, а водитель автобуса "КамАЗ Нефаз" №36 не успел вовремя среагировать на это и задел машину по касательной.
После автобус столкнулся со вторым пассажирским транспортом – автобусом №46говорится в сообщении прокуратуры
Как сообщалось ранее, некоторые пассажиры пострадали в результате инцидента. Их количество не уточняется.
Оба автобуса, попавших в ДТП, обслуживаются муниципальным унитарным предприятием "ПАТП-2".