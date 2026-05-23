В Новокузнецке произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Есть пострадавшие, сообщает Госавтоинспекция по региону.
Столкновение произошло в ходе погони за водителем-лихачом, у которого не оказалось прав.
В Новокузнецке госавтоинспекторы составили 23 протокола в отношении лихача-бесправникасказано в канале ведомства
Отмечается, что сотрудники ГАИ просигнализировали водителю Lada Priora о необходимости остановиться. Однако вместо этого он продолжил движение, набрав скорость.
В результате преследования водитель легковушки проехал на перекрестке на красный сигнал светофора и врезался в автобус. Пострадал он, его пассажирка, а также пассажирка автобуса.