В Новокузнецке на лихача, устроившего ДТП, составили 23 протокола

Москва23 мая Вести.В Новокузнецке произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Есть пострадавшие, сообщает Госавтоинспекция по региону.

Столкновение произошло в ходе погони за водителем-лихачом, у которого не оказалось прав.

В Новокузнецке госавтоинспекторы составили 23 протокола в отношении лихача-бесправника

Отмечается, что сотрудники ГАИ просигнализировали водителю Lada Priora о необходимости остановиться. Однако вместо этого он продолжил движение, набрав скорость.

В результате преследования водитель легковушки проехал на перекрестке на красный сигнал светофора и врезался в автобус. Пострадал он, его пассажирка, а также пассажирка автобуса.