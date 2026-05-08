В Новгороде 18-летнего виновника двух ДТП без прав задержали со стрельбой

Полиция Новгорода со стрельбой и погоней задержала 18-летнего лихача без прав В Новгороде 18-летнего виновника двух ДТП без прав задержали со стрельбой

Москва8 мая Вести.В Новгородской области полиция смогла задержать 18-летнего лихача без прав после погони и с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Юноша катал своих несовершеннолетних друзей, не имея водительского удостоверения. В результате начавшейся за ним погони он устроил два ДТП.

Чтобы пресечь противоправные действия, один из инспекторов произвел предупредительный выстрел вверх и несколько – по колесам. После этого автомобиль остановился, водитель был задержан написано в канале Волк в MAX

По итогам инцидента в отношении нарушителя составлено 8 протоколов об административных правонарушениях. Сам юноша арестован на 10 суток.