Москва17 июнВести.Сотрудники Госавтоинспекции в Ленинградской области устроили погоню со стрельбой за лихачем, отказавшимся останавливаться по их требованию. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Петербурга.
Инцидент произошел 12 июня на 118-м километре автодороги Тихвин – Чудово. Автомобиль двигался без государственных номеров.
В Ленинградской области в ходе погони со стрельбой сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного лихача на "Жигулях"написано в публикации в мессенджере MAX
Водитель нажал на газ после требования об остановке, в результате чего за ним была организована погоня. Остановить нарушителя удалось только после стрельбы по колесам.
Он попытался убежать, но его догнали и задержали. Нарушителем оказался 19-летний молодой человек без водительских прав. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.