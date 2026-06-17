В Ленобласти пьяного лихача задержали после погони со стрельбой

Погоня со стрельбой произошла в Ленобласти, задержан пьяный лихач В Ленобласти пьяного лихача задержали после погони со стрельбой

Москва17 июн Вести.Сотрудники Госавтоинспекции в Ленинградской области устроили погоню со стрельбой за лихачем, отказавшимся останавливаться по их требованию. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Петербурга.

Инцидент произошел 12 июня на 118-м километре автодороги Тихвин – Чудово. Автомобиль двигался без государственных номеров.

В Ленинградской области в ходе погони со стрельбой сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного лихача на "Жигулях" написано в публикации в мессенджере MAX

Водитель нажал на газ после требования об остановке, в результате чего за ним была организована погоня. Остановить нарушителя удалось только после стрельбы по колесам.

Он попытался убежать, но его догнали и задержали. Нарушителем оказался 19-летний молодой человек без водительских прав. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.