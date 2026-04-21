Москва21 апр Вести.Сотрудники полка ДПС Красноярска вынуждены были стрелять по колесам автомобиля, на котором пытался скрыться пьяный лихач, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел во время ночного патрулирования улиц города. На улице Карла Маркса инспекторы подали сигнал об остановке водителю Audi, который проигнорировали их требование и попытался скрыться. Сотрудники полиции начали преследовать нарушителя, который передвигался на большой скорости, проезжал на "красный", выезжал на встречную полосу, а также совершил наезд на инспектора ДПС, который получил ушибы.

Сотрудниками полиции было принято решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства… были произведены предупредительные выстрелы, а затем – выстрелы по колесам. После повреждения покрышек водитель продолжил движение, однако, не справившись с управлением, на ул. Ленина допустил наезд на препятствие, после чего попытался сбежать, но был задержан полицейскими отметили в пресс-службе

Задержанным оказался 32-летний местный житель, который ездил без прав, в состоянии алкогольного опьянения (тест показал 0,86 мг/л в выдыхаемом воздухе), месяцем ранее уже привлекавшийся за езду в нетрезвом виде.

В его отношении было составлено 7 административных протоколов, в том числе за езду в нетрезвом виде, езду без прав, проезд на запрещающий сигнал светофора, тонировку, выезд на встречную полосу, невыполнение требования об остановке и неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Суд назначил нарушителю наказание в виде административного ареста на 12 суток.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию.