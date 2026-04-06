Москва6 апрВести.В Красноярском крае правоохранители открыли огонь во время погони за нарушителем. Позже выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
В полицию обратились жители Казачинско-Пировского округа, рассказав о подозрительной "Ниве" без госномеров. Экипаж ДПС пытался остановить указанный автомобиль, однако водитель на законные требования инспекторов не отреагировал и попытался скрыться.
Для остановки нарушителя инспекторы были вынуждены применить табельное оружие... Только после нескольких предупредительных выстрелов автолюбитель остановил машину. За рулем находился 37-летний местный житель, никогда не имевший права управления транспортным средством. Освидетельствование на состояние опьянения установило, что мужчина был нетрезвговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
В отношении задержанного составили несколько административных протоколов. Машину отправили на спецстоянку.