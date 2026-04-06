В Красноярском крае инспекторы открыли огонь во время погони за пьяным водителем

Силовикам пришлось стрелять во время погони за нарушителем в Красноярском крае

Москва6 апр Вести.В Красноярском крае правоохранители открыли огонь во время погони за нарушителем. Позже выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В полицию обратились жители Казачинско-Пировского округа, рассказав о подозрительной "Ниве" без госномеров. Экипаж ДПС пытался остановить указанный автомобиль, однако водитель на законные требования инспекторов не отреагировал и попытался скрыться.

Для остановки нарушителя инспекторы были вынуждены применить табельное оружие... Только после нескольких предупредительных выстрелов автолюбитель остановил машину. За рулем находился 37-летний местный житель, никогда не имевший права управления транспортным средством. Освидетельствование на состояние опьянения установило, что мужчина был нетрезв говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В отношении задержанного составили несколько административных протоколов. Машину отправили на спецстоянку.