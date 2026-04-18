В Красноярске пьяный мужчина угнал полицейскую машину и попал на ней в ДТП

Пьяный житель Красноярска угнал служебный автомобиль полиции и разбил его В Красноярске пьяный мужчина угнал полицейскую машину и попал на ней в ДТП

Москва18 апр Вести.Утром 18 апреля в Красноярске неизвестный мужчина угнал служебный автомобиль полиции. Позднее разбитую машину нашли в одном из дворов на улице Шахтеров. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Красноярскому краю в своем Telegram-канале.

Личность подозреваемого быстро установили. Им оказался местный житель 1998 года рождения. Мужчину задержали дома. По предварительным данным, в момент преступления он был пьян.

Оперативники … краевого Главка установили личность подозреваемого… Мужчина был задержан по месту жительства говорится в публикации ГУ МВД

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Максимальное наказание по ней - до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время задержанный находится в отделе полиции, следователи выясняют все детали происшествия.