Москва18 апрВести.Утром 18 апреля в Красноярске неизвестный мужчина угнал служебный автомобиль полиции. Позднее разбитую машину нашли в одном из дворов на улице Шахтеров. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Красноярскому краю в своем Telegram-канале.
Личность подозреваемого быстро установили. Им оказался местный житель 1998 года рождения. Мужчину задержали дома. По предварительным данным, в момент преступления он был пьян.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Максимальное наказание по ней - до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время задержанный находится в отделе полиции, следователи выясняют все детали происшествия.