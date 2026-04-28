В Красноярске пьяный водитель ударил фельдшера СМП, приехавшую на ДТП Пьяный виновник ДТП в Красноярске ударил прибывшую на вызов фельдшера

Москва28 апр Вести.Водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, а когда на место происшествия приехала бригада скорой помощи, ударил женщину-фельдшера, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю в мессенджере МАХ.

ДТП с участием легкового автомобиля произошло 19 февраля около 03.00 на улице Шумяцкого краевой столицы. Прибывший на место экипаж ДПС заметил у водителя признаки опьянения. При освидетельствовании его состояние подтвердилось.

Во время составления протокола к автомобилю подошла фельдшер скорой помощи для уточнения состояния водителя. В этот момент водитель проявил агрессию и нанес женщине удар по лицу. Сотрудники полиции применили в отношении мужчины физическую силу и надели на него наручники. После этого он был доставлен в отдел полиции отметили в пресс-службе

Водитель получил 10 суток ареста за управление автомобилем в состоянии опьянения. По заявлению фельдшера о нанесении побоев проводится проверка.