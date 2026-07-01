В Петербурге пьяная дебоширка напала на медика скорой помощи Пьяная женщина избила фельдшера скорой помощи в Петербурге

Москва1 июл Вести.В Санкт-Петербурге пьяная женщина напала на медика скорой и ударила его по голове стеклянной бутылкой. Фельдшеру потребовалась госпитализация. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 1 июля, среду, на площади Искусств в Центральном районе Северной столицы.

Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, напала на фельдшера бригады скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову о лежащем человеке. По предварительным данным, 40-летняя женщина ударила медицинского работника стеклянной бутылкой по голове. В результате нападения 25-летний фельдшер был госпитализирован говорится в Telegram-канале ведомства

По оценкам врачей, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Дебоширку задержали бойцы Росгвардии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.