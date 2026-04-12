Москва12 апр Вести.В Санкт-Петербурге пациент, вызвавший скорую помощь, угрожал приехавшему фельдшеру оружием. Об инциденте сообщает Telegram-канал городской полиции.

Информация о том, что приехавшему по вызову в квартиру на Варшавской улице медработнику угрожает агрессивный пациент, поступила 11 апреля в отдел полиции Московского района.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 59-летний мужчина, находясь у себя дома, в ходе осмотра достал пневматический пистолет и стал направлять его в сторону 25-летней фельдшера… говорится в сообщении

При этом гражданин нажимал на спусковой крючок и словесно угрожал медику.

Нарушитель был задержан по горячим следам, в отделе полиции в отношении него составлен административный протокол. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.