В Петербурге предъявлено обвинение напавшему на росгвардейца мужчине В Петербурге арестован напавший на бойца Росгвардии мужчина

Москва22 мая Вести.В Петродворцовом районном суде Санкт-Петербурга вынесено постановление о заключении под стражу Насимджона Сафарова. Мужчину обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в MAX.

По данным следствия, Сафаров у дома 40/7 по улице Михайловской в Ломоносове в ответ на требования прекратить противоправные действия схватил прапорщик полиции М. за мизинец левой руки и нанес не менее 3 ударов в область его правой голени.

В результате действий Сафарова М. причинены повреждения в виде открытой раны левого запястья и ушиба мягких тканей средней трети правой голени говорится в сообщении

Злоумышленника задержали, ему предъявлено обвинение. Фигурант заключен под стражу до 20.07.2026.