Москва22 маяВести.В Петродворцовом районном суде Санкт-Петербурга вынесено постановление о заключении под стражу Насимджона Сафарова. Мужчину обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в MAX.
По данным следствия, Сафаров у дома 40/7 по улице Михайловской в Ломоносове в ответ на требования прекратить противоправные действия схватил прапорщик полиции М. за мизинец левой руки и нанес не менее 3 ударов в область его правой голени.
В результате действий Сафарова М. причинены повреждения в виде открытой раны левого запястья и ушиба мягких тканей средней трети правой голениговорится в сообщении
Злоумышленника задержали, ему предъявлено обвинение. Фигурант заключен под стражу до 20.07.2026.