В Петербурге в СИЗО отправили двоеженца, напавшего на женщину-полицейского Суд в Петербурге арестовал двоеженца за нападение на полицейского

Москва9 мая Вести.Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Тимура Назирбекова, напавшего на женщину-полицейского. В ходе избрания меры пресечения жена фигуранта узнала о любовнице, с которой он находится встречается девять лет, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам уголовного дела, утром 6 мая Назирбеков находился в сквере Героев-Ижорцев, где напал на сотрудницу полиции. Злоумышленника задержали на следующий день.

В ходе избрания меры пресечения, которое проходило в течение двух дней, суд выяснил подробности личной жизни Назирбекова. Так, была опрошена Елена Назирбекова, заявившая, что живет с фигурантом девять лет, но официально они не расписаны, хотя женщина взяла его фамилию.

Сегодня суд опросил Назирбекову Кристину, официальную супругу. На вопрос суда, а как же Елена, Кристина была очень удивлена и раздосадована говорится в сообщении

Адвокат просил не заключать подзащитного в следственный изолятор, поскольку у него две семьи.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Назирбекова до 6 июля.