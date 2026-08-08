Москва8 авгВести.Глава Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения мужчины на работников скорой помощи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.
В соцсетях появилась информация о конфликте в Красносельском районе Петербурга. Мужчина применил насилие в отношении фельдшера и водителя скорой помощи.
Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Козлову В.П. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствахотмечается в сообщении
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.