Бастрыкин затребовал доклад по факту нападения на работников скорой в Петербурге

В Петербурге мужчина напал на работников скорой помощи, возбуждено дело Бастрыкин затребовал доклад по факту нападения на работников скорой в Петербурге

Москва8 авг Вести.Глава Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения мужчины на работников скорой помощи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.

В соцсетях появилась информация о конфликте в Красносельском районе Петербурга. Мужчина применил насилие в отношении фельдшера и водителя скорой помощи.

Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Козлову В.П. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах отмечается в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.