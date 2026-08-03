Бастрыкину доложат по делу о разбойном нападении на подростков в Петербурге

Бастрыкин поручил доложить о разбойном нападении на подростков в Петербурге Бастрыкину доложат по делу о разбойном нападении на подростков в Петербурге

Москва3 авг Вести.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на подростков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в мессенджере MAX в Следкоме.

Установлено, что вечером, 2 августа, на улице Вавиловых компания молодых людей напала на несовершеннолетних.

Когда они отказались отдать личные вещи, один из мужчин выстрелил в несовершеннолетнего из сигнальной ракетницы, а другой брызнул в лицо подростку из аэрозольного устройства, причинив ожог отмечается в сообщении

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Злоумышленников устанавливают.