Москва3 авгВести.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на подростков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в мессенджере MAX в Следкоме.
Установлено, что вечером, 2 августа, на улице Вавиловых компания молодых людей напала на несовершеннолетних.
Когда они отказались отдать личные вещи, один из мужчин выстрелил в несовершеннолетнего из сигнальной ракетницы, а другой брызнул в лицо подростку из аэрозольного устройства, причинив ожоготмечается в сообщении
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
Злоумышленников устанавливают.