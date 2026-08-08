Москва8 авгВести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации об избиении подростка группой сверстников. Об этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.
Ранее сообщалось, что полиция в Краснодаре начала проверку после избиения в Прикубанском округе 14-летнего мальчика. Группа подростков причинила ребенку телесные повреждения. В соцсетях была размещена видеозапись инцидента.
По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверкаотмечается в сообщении
Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.