Глава СК поручил доложить о проверке по факту избиения подростка в Краснодаре

Бастрыкин затребовал доклад по данным об избиении подростка в Краснодаре Глава СК поручил доложить о проверке по факту избиения подростка в Краснодаре

Москва8 авг Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации об избиении подростка группой сверстников. Об этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.

Ранее сообщалось, что полиция в Краснодаре начала проверку после избиения в Прикубанском округе 14-летнего мальчика. Группа подростков причинила ребенку телесные повреждения. В соцсетях была размещена видеозапись инцидента.

По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка отмечается в сообщении

Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.