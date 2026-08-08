Полиция начала проверку после избиения 14-летнего жителя Краснодара

Неизвестные избили 14-летнего подростка в Краснодаре Полиция начала проверку после избиения 14-летнего жителя Краснодара

Москва8 авг Вести.В Краснодаре полиция начала проверку после избиения в Прикубанском округе 14-летнего мальчика, сообщает региональный главк МВД России.

В дежурную часть отдела полиции (Прикубанского округа) УМВД России по г. Краснодару поступило сообщение о том, что на ул. Казбекской неизвестные нанесли телесные повреждения 14-летнему. В настоящее время по данному факту проводится проверка говорится в публикации

Личности тех, кто избивал подростка, устанавливаются. Их действиям по окончании разбирательства будет дана правовая оценка.