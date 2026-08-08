Москва8 авгВести.В Краснодаре полиция начала проверку после избиения в Прикубанском округе 14-летнего мальчика, сообщает региональный главк МВД России.
В дежурную часть отдела полиции (Прикубанского округа) УМВД России по г. Краснодару поступило сообщение о том, что на ул. Казбекской неизвестные нанесли телесные повреждения 14-летнему. В настоящее время по данному факту проводится проверкаговорится в публикации
Личности тех, кто избивал подростка, устанавливаются. Их действиям по окончании разбирательства будет дана правовая оценка.