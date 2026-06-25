СК возбудил дело против подростков, избивавших прохожих в Красногорске

Бастрыкин запросил доклад по делу о нападениях подростков в Красногорске СК возбудил дело против подростков, избивавших прохожих в Красногорске

Москва25 июн Вести.В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении группы подростков, которые нападали на прохожих в Красногорске. Об этом сообщило издание "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, они подходили к жителям города и требовали купить им спиртное, а если получали отказ – избивали.

Следственными органами ГСУ СК РФ по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство) цитирует пресс-службу ведомства "Московский комсомолец"

Все вскрылось после того, как записи нападений попали в интернет. Полиция быстро вычислила участников группы - с ними и их родителями уже проведены беседы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль и попросил доложить о ходе расследования.