Москва25 июнВести.В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении группы подростков, которые нападали на прохожих в Красногорске. Об этом сообщило издание "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.
По данным следствия, они подходили к жителям города и требовали купить им спиртное, а если получали отказ – избивали.
Следственными органами ГСУ СК РФ по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)цитирует пресс-службу ведомства "Московский комсомолец"
Все вскрылось после того, как записи нападений попали в интернет. Полиция быстро вычислила участников группы - с ними и их родителями уже проведены беседы.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль и попросил доложить о ходе расследования.