В Подмосковье проверят факт избиения людей подростками за отказ купить алкоголь

В Подмосковье группа подростков избила взрослых за отказ купить им алкоголь В Подмосковье проверят факт избиения людей подростками за отказ купить алкоголь

Москва24 июн Вести.В Подмосковье группа подростков избила взрослых людей за отказ купить им спиртное. Об этом полиция Московской области сообщила в MAX.

О преступлениях ведомство узнало из публикации в интернете. Заявлений в МВД по данному факту не поступало.

В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена публикация, в которой сообщается, что группа молодых людей избивает взрослых за отказ купить им алкоголь говорится в сообщении

На видео было также зафиксировано, как один из несовершеннолетних наносит мужчине удар рукой.

Полицейские Красногорска начали проверку, направленную на выяснение обстоятельств инцидента и установление участников.