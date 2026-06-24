Москва24 июнВести.В Подмосковье группа подростков избила взрослых людей за отказ купить им спиртное. Об этом полиция Московской области сообщила в MAX.
О преступлениях ведомство узнало из публикации в интернете. Заявлений в МВД по данному факту не поступало.
В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена публикация, в которой сообщается, что группа молодых людей избивает взрослых за отказ купить им алкогольговорится в сообщении
На видео было также зафиксировано, как один из несовершеннолетних наносит мужчине удар рукой.
Полицейские Красногорска начали проверку, направленную на выяснение обстоятельств инцидента и установление участников.