Подростки избили пенсионера на лавочке в Домодедове, полиция начала проверку Полицейские начали проверку после избиения подростками пенсионера в Домодедове

Москва19 июл Вести.Подростки избили пенсионера, сидящего на лавочке, в подмосковном Домодедове. Полиция начала проверку по данному факту. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

О случившемся стало известно благодаря распространившемуся в социальных сетях видео, которое снял один из очевидцев.

В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как трое молодых людей, предположительно несовершеннолетних, подходят к пожилому мужчине, сидящему на лавочке, и один из них наносит ему удары ногой говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Пользователи утверждают, что инцидент произошел в ночь на 18 июля, субботу, возле жилого дома на улице Мезенцева. На кадрах несколько юношей стоят возле пенсионера, сидящего на лавочке, один из них сначала держит мужчину за шею, а, когда тот пытается подняться, ему наносят несколько ударов, в том числе ногой по голове.

По данным силовиков, заявлений в полицию от потерпевшего не поступало. Чем закончился конфликт, неизвестно.