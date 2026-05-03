Пермские следователи завели дело на подростков, избивших мужчину Трое подростков избили мужчину в парке Перми, возбуждено уголовное дело

Москва3 мая Вести.В Перми возбуждено уголовное дело о хулиганстве после избиения мужчины группой подростков, сообщает региональный главк СК России в Telegram-канале.

По информации из СМИ и соцсетей, 30 апреля в одном из парков в Ленинском районе Перми мужчина сделал подросткам замечание, а они в ответ избили его и скрылись. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Следственными органами СК России проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление обстоятельств случившегося, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления говорится в публикации

Личности троих молодых людей, участвовавших в избиении, установлены. Расследование продолжается.