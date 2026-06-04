Москва4 июнВести.На детской площадке в Свердловском районе Перми мужчина нанес удары несовершеннолетнему, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Информация об инциденте была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.
По данному факту … возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время следователь СК России устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе личности фигуранта и несовершеннолетнего потерпевшегоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Расследование продолжается.