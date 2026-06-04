На детской площадке в Перми мужчина избил несовершеннолетнего, возбуждено дело

В Перми возбуждено дело после избиения ребенка мужчиной на детской площадке На детской площадке в Перми мужчина избил несовершеннолетнего, возбуждено дело

Москва4 июн Вести.На детской площадке в Свердловском районе Перми мужчина нанес удары несовершеннолетнему, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Информация об инциденте была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

По данному факту … возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время следователь СК России устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе личности фигуранта и несовершеннолетнего потерпевшего говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Расследование продолжается.