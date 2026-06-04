Главе СК доложат по делу об избиении ребенка мужчиной на площадке в Перми

Бастрыкину доложат об избиении ребенка мужчиной на площадке в Перми Главе СК доложат по делу об избиении ребенка мужчиной на площадке в Перми

Москва4 июн Вести.Председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину представят доклад по делу об избиении ребенка мужчиной на детской площадке в Перми. Об этом сообщил СК РФ.

Информация об инциденте была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. На опубликованных кадрах видно, что мужчина поднес мальчика к качелям и ударил об них головой. По словам очевидцев, до этого агрессор также несколько раз ударил ребенка об металлические конструкции на площадке.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах сказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Расследование продолжается.