Москва10 мая Вести.В Перми предъявили обвинение 16-летнему подростку, который ударил мужчину по голове детским самокатом. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел 30 апреля в сквере в центре Перми. Прохожие сделали замечание группе подростков, некоторые из которых нарушали общественный порядок. Тогда произошла потасовка, в ходе которой фигурант ударил детским самокатом по голове одного из мужчин, подошедших к несовершеннолетним. Затем молодые люди скрылись.

В короткие сроки полицейские установили личность злоумышленника, его задержали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия, связанное с оказанием сопротивления лицу, пресекающему нарушение общественного порядка).

16-летнему жителю краевого центра предъявлено обвинение… По месту жительства обвиняемого проведен обыск... Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Произведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Устанавливается причастность иных лиц к преступлению.

Расследование продолжается.