В Перми возбудили дело после травмирования подростка в частной клинике

В пермской клинике подросток получил травму головы, находясь под наркозом В Перми возбудили дело после травмирования подростка в частной клинике

Москва26 апр Вести.Подросток получил травму головы, упав с кушетки после плановой операции в одной из частных клиник Перми, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Отмечается, что информация об инциденте появилась в местных СМИ.

В средстве массовой информации сообщается, что 13-летний житель Перми прошел плановую операцию в одной из частных клиник. После операции при транспортировке он упал с кушетки-каталки и получил травму головы сказано в сообщении

Причиной падения могла стать ошибка персонала клиники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В рамках расследования действия сотрудников будет дана правовая оценка, добавили в СК.