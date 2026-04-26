Москва26 апрВести.Подросток получил травму головы, упав с кушетки после плановой операции в одной из частных клиник Перми, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Отмечается, что информация об инциденте появилась в местных СМИ.
В средстве массовой информации сообщается, что 13-летний житель Перми прошел плановую операцию в одной из частных клиник. После операции при транспортировке он упал с кушетки-каталки и получил травму головысказано в сообщении
Причиной падения могла стать ошибка персонала клиники.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
В рамках расследования действия сотрудников будет дана правовая оценка, добавили в СК.