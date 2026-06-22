Москва22 июнВести.Сотрудники Следкома начали проверку обстоятельств ЧП с ребенком на железной дороге, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел накануне, 21 июня, на станции Молодежная Свердловской железной дороги.
Поездом травмирован 12-летний подросток, который нарушил правила нахождения на железной дороге, занимаясь зацепингомговорится в заявлении ведомства, размещенном в мессенджере MAX
Пострадавший школьник получил травму ноги и был доставлен в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.