Москва9 авгВести.В Красноярском крае устанавливаются обстоятельства схода с пути подвижного состава, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России в своем Telegram-канале.
Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
По предварительным данным, ЧП произошло сегодня около 13.15 по местному времени.
На станции Заозерная Красноярской железной дороги произошел сход с рельсов 1 тележки тепловоза, без опрокидыванияговорится в публикации
Ущерб устанавливается, сообщили в ведомстве. По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение.