Под Красноярском произошел сход с пути подвижного состава

Устанавливаются обстоятельства схода с пути подвижного состава под Красноярском Под Красноярском произошел сход с пути подвижного состава

Москва9 авг Вести.В Красноярском крае устанавливаются обстоятельства схода с пути подвижного состава, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России в своем Telegram-канале.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По предварительным данным, ЧП произошло сегодня около 13.15 по местному времени.

На станции Заозерная Красноярской железной дороги произошел сход с рельсов 1 тележки тепловоза, без опрокидывания говорится в публикации

Ущерб устанавливается, сообщили в ведомстве. По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение.