Прокуратура начала проверку ЧП со сходом грузовых вагонов в Красноярском крае

Организована проверка после ЧП со сходом грузовых вагонов в Красноярском крае Прокуратура начала проверку ЧП со сходом грузовых вагонов в Красноярском крае

Москва11 июл Вести.В Красноярском крае организована проверка обстоятельств схода с рельсов грузовых вагонов с углем. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, сегодня около 2.00 местного времени на станции Стайный Красноярской железной дороги произошел сход с рельсов 14 груженых вагонов с опрокидыванием. В результате происшествия пострадавшие отсутствуют отмечается в канале надзорного ведомства на платформе MAX

В прокуратуре пояснили, что причины и обстоятельства события устанавливаются. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее Красноярская железная дорога сообщила, что 10 июля в 21.40 по московскому времени на станции Стайный произошел сход 15 вагонов с углем грузового состава, в результате чего было на этом участке было прервано движение поездов. Железнодорожникам предстоит восстановить более 100 метров по одному пути и около 60 метров — по другому, устранить повреждения ригельной опоры и других элементов контактной сети.

В настоящее время 5 пассажирских поездов следуют в обход участка Иланская – Решоты, где расположено барьерное место, через станцию Саянская с выходом далее на основной маршрут.