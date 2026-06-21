Москва21 июнВести.Северо-Западной транспортной прокуратурой начата проверка по факту инцидента с грузовым поездом в Вологодской области. Подробности в MAX сообщает ведомство.
По предварительным сведениям, в Бабаевском районе на перегоне железнодорожных станций Уйта - Сиуч произошел сход грузового вагона.
Пострадавших нет, на движение поездов инцидент не повлиялговорится в сообщении
На месте ЧП организованы восстановительные работы. Проверку исполнения законодательства о безопасности движения проводит Волховстроевская транспортная прокуратура.