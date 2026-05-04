Москва4 маяВести.Северо-Западной транспортной прокуратурой начата проверка по факту инцидента с грузовым поездом в Мурманской области. Об этом ведомство сообщает в MAX.
3 мая в 23.05 в районе железнодорожной станции Мурманск при выполнении маневровых работ с рельсов сошли 4 грузовых вагонов с щебнем.
Пострадавших нет, на движение поездов инцидент не повлиялговорится в сообщении
Мурманской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения. Устанавливаются обстоятельства случившегося.