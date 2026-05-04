В Мурманской области начата проверка по факту схода вагонов грузового поезда

Прокуратура начала проверку после ЧП с грузовым поездом в Мурманской области В Мурманской области начата проверка по факту схода вагонов грузового поезда

Москва4 мая Вести.Северо-Западной транспортной прокуратурой начата проверка по факту инцидента с грузовым поездом в Мурманской области. Об этом ведомство сообщает в MAX.

3 мая в 23.05 в районе железнодорожной станции Мурманск при выполнении маневровых работ с рельсов сошли 4 грузовых вагонов с щебнем.

Пострадавших нет, на движение поездов инцидент не повлиял говорится в сообщении

Мурманской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения. Устанавливаются обстоятельства случившегося.