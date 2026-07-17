Уголовное дело возбуждено после схода 6 полувагонов на Свердловской ж/д

Дело возбуждено после схода 6 полувагонов на Свердловской железной дороге Уголовное дело возбуждено после схода 6 полувагонов на Свердловской ж/д

Москва17 июл Вести.В Пермском крае возбуждено уголовное дело после схода с рельсов 6 полувагонов грузового поезда, перевозившего глинозем. Об этом сообщило центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.

Допущен сход 6-ти вагонов и локомотива… Возбуждено уголовное дело по … ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Инцидент произошел ночью 16 июля на 1566-м км участка Кишерть – Шумково Свердловской железной дороги. Предварительно, причиной произошедшего стал размыв и разрушение ж/д полотна, вызванные неблагоприятными погодными условиями. Никто не пострадал, повреждены ж/д вагоны, пути, иные объекты инфраструктуры электрифицированного участка, также было остановлено движение поездов — чем причинен крупный ущерб.

Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Допрашиваются свидетели, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.