В Пермском крае четыре вагона сошли с рельсов из-за столкновения с локомотивом

Четыре вагона столкнулись с локомотивом и сошли с рельсов в Пермском крае В Пермском крае четыре вагона сошли с рельсов из-за столкновения с локомотивом

Москва3 мая Вести.В Пермском крае вагоны столкнулись с маневренным локомотивом, из-за чего четыре из них сошли с рельсов. Об этом сообщило центральное МСУТ СК России в MAX.

Уточняется, что инцидент произошел днем в воскресенье, 3 мая, на путях у станции Углеуральская Свердловской железной дороги.

Произошло неконтролируемое движение семи грузовых вагонов. Вагоны строкнулись с маневровым локомотивом, что привело к сходу с рельсов четырех из них говорится в сообщении

Подвижной состав оказался поврежден в результате инцидента. Никто из людей не пострадал. Специалисты начали работы по восстановлению путей.

СК начал проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).