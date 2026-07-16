Москва16 июлВести.Восстановительные работы ведутся на участке Кишерть – Шумково Свердловской железной дороги, где вечером, 15 июля, сошли шесть вагонов и одна секция локомотива грузового поезда, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
В ликвидации последствий происшествия задействовано два восстановительных поезда, автотракторная техника и специализированная техника по ремонту пути. На месте работают 270 железнодорожниковуточняется в сообщении
Ранее сообщалось, что сход вагонов произошел из-за выпавших обильных осадков и деформации насыпи. Повреждено 200 метров пути, опоры контактной сети.