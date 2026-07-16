Восстановительные работы ведутся на месте схода вагонов в Пермском крае В Пермском крае ликвидируют последствия схода вагонов

Москва16 июл Вести.Восстановительные работы ведутся на участке Кишерть – Шумково Свердловской железной дороги, где вечером, 15 июля, сошли шесть вагонов и одна секция локомотива грузового поезда, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

В ликвидации последствий происшествия задействовано два восстановительных поезда, автотракторная техника и специализированная техника по ремонту пути. На месте работают 270 железнодорожников уточняется в сообщении

Ранее сообщалось, что сход вагонов произошел из-за выпавших обильных осадков и деформации насыпи. Повреждено 200 метров пути, опоры контактной сети.