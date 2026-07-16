Москва16 июлВести.К расследованию причин схода с рельсов железнодорожных вагонов в Пермском крае подключился Следственный комитет (СК). Согласно предварительной версии, ЧП произошло из-за размыва грунта.
Как сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, предварительно установлено, что в ночь на 16 июля на 1566-м километре участка Кишерть – Шумково Свердловской железной дороги произошел сход пяти полувагонов поезда № 2314, перевозившего глинозем.
Согласно предварительным данным, причиной инцидента стал размыв и разрушение железнодорожного полотна, вызванное неблагоприятными погодными условиями. Повреждена одна из опор контактной сети. Утечки опасных веществ не зафиксировано. Пострадавших в результате происшествия нет. Движение поездов по этому участку в обоих направлениях приостановлено до завершения восстановительных работговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время следователи выехали на место происшествия. Проводится соответствующая проверка.