СК: сход вагонов с рельсов в Пермском крае произошел из-за размыва грунта

СК назвал предварительную причину ЧП на железной дороге в Пермском крае СК: сход вагонов с рельсов в Пермском крае произошел из-за размыва грунта

Москва16 июл Вести.К расследованию причин схода с рельсов железнодорожных вагонов в Пермском крае подключился Следственный комитет (СК). Согласно предварительной версии, ЧП произошло из-за размыва грунта.

Как сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, предварительно установлено, что в ночь на 16 июля на 1566-м километре участка Кишерть – Шумково Свердловской железной дороги произошел сход пяти полувагонов поезда № 2314, перевозившего глинозем.

Согласно предварительным данным, причиной инцидента стал размыв и разрушение железнодорожного полотна, вызванное неблагоприятными погодными условиями. Повреждена одна из опор контактной сети. Утечки опасных веществ не зафиксировано. Пострадавших в результате происшествия нет. Движение поездов по этому участку в обоих направлениях приостановлено до завершения восстановительных работ говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время следователи выехали на место происшествия. Проводится соответствующая проверка.