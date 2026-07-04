Москва4 июлВести.В Красноярском крае следователи СК РФ проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств ЧП на железной дороге.
Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, 4 июля на перегоне Кошурниково - Путевой пост 570 км. Красноярской железной дороги с рельсов сошли 13 порожних вагонов колесными парами, опрокидывания не произошло.
Следователем… проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)говорится в сообщении
Пострадавших нет. Устанавливается размер нанесенного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.