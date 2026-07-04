СК начал проверку после схода вагонов с рельсов на Красноярской железной дороге

В Красноярском крае выясняют обстоятельства происшествия на железной дороге СК начал проверку после схода вагонов с рельсов на Красноярской железной дороге

Москва4 июл Вести.В Красноярском крае следователи СК РФ проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств ЧП на железной дороге.

Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, 4 июля на перегоне Кошурниково - Путевой пост 570 км. Красноярской железной дороги с рельсов сошли 13 порожних вагонов колесными парами, опрокидывания не произошло.

Следователем… проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) говорится в сообщении

Пострадавших нет. Устанавливается размер нанесенного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.