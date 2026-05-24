Москва24 маяВести.В Челябинской области выясняют обстоятельства схода с рельсов четырех вагонов, груженных металлоизделиями, организована проверка. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел утром 24 мая на станции Северная в границах инфраструктуры необщего пользования Челябинского металлургического комбината. Опрокидывания вагонов не произошло, уточнили в надзорном ведомстве.
Задержек в движении поездов не имеется, инфраструктура не повреждена, пострадавших нетсказано в сообщении
Причины произошедшего устанавливаются.
Челябинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.