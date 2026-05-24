Четыре вагона с металлоизделиями сошли с рельсов в Челябинской области

В Челябинской области четыре вагона с металлоизделиями сошли с рельсов Четыре вагона с металлоизделиями сошли с рельсов в Челябинской области

Москва24 мая Вести.В Челябинской области выясняют обстоятельства схода с рельсов четырех вагонов, груженных металлоизделиями, организована проверка. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел утром 24 мая на станции Северная в границах инфраструктуры необщего пользования Челябинского металлургического комбината. Опрокидывания вагонов не произошло, уточнили в надзорном ведомстве.

Задержек в движении поездов не имеется, инфраструктура не повреждена, пострадавших нет сказано в сообщении

Причины произошедшего устанавливаются.

Челябинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.