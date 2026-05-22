Следователи разбираются в причинах схода семи вагонов с углём в Кузбассе

Москва22 мая Вести.На станции Уба Беловского района в Кемеровской области сошли с рельсов семь вагонов с углём. Происшествие случилось на железнодорожных путях, которые не относятся к общей сети путей сообщения, вагоны не опрокинулись, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

Следователем Кемеровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) говорится в сообщении ведомства

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, какой ущерб был нанесён, и разбирают все детали случившегося.