Грузовой вагон сошел с рельсов в Челябинской области

Москва12 апр Вести.В Челябинской области сошел с рельсов грузовой вагон со стройматериалами, пострадавших нет. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел ночью 11 апреля, в субботу, в районе станции Карталы.

Произошел сход одного вагона с двумя гружеными контейнерами со стройматериалами… В результате инцидента никто не пострадал говорится в Telegram-канале ведомства

Отмечается, что опрокидывания вагона и повреждения груза удалось избежать. На месте работает аварийная бригада, последствия устраняются.

По факту организована проверка. Детали и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.