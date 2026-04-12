Москва12 апрВести.В Челябинской области сошел с рельсов грузовой вагон со стройматериалами, пострадавших нет. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел ночью 11 апреля, в субботу, в районе станции Карталы.
Произошел сход одного вагона с двумя гружеными контейнерами со стройматериалами… В результате инцидента никто не пострадалговорится в Telegram-канале ведомства
Отмечается, что опрокидывания вагона и повреждения груза удалось избежать. На месте работает аварийная бригада, последствия устраняются.
По факту организована проверка. Детали и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.