Прокуратура начала проверку после схода грузового поезда с рельсов на Урале

В Курганской области грузовой поезд частично сошел с рельсов, начата проверка Прокуратура начала проверку после схода грузового поезда с рельсов на Урале

Москва4 июн Вести.Грузовой поезд частично сошел с рельсов на железной дороге в Курганской области. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел на участке перегона Кравцево - Варгаши Южно-Уральской железной дороги.

При движении грузового поезда допущен сход с железнодорожного пути одного вагона (цистерны) без опрокидывания написано в канале ведомства в MAX

В связи с произошедшим задержек в движении поездов нет. Пострадавших также нет.

В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы и устанавливаются причины схода.