Москва4 июнВести.Грузовой поезд частично сошел с рельсов на железной дороге в Курганской области. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел на участке перегона Кравцево - Варгаши Южно-Уральской железной дороги.
При движении грузового поезда допущен сход с железнодорожного пути одного вагона (цистерны) без опрокидываниянаписано в канале ведомства в MAX
В связи с произошедшим задержек в движении поездов нет. Пострадавших также нет.
В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы и устанавливаются причины схода.