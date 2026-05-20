В Амурской области организована проверка после схода трех груженых углем вагонов

Москва20 мая Вести.В Амурской области произошел сход трех груженых углем вагонов, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщила дальневосточная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 20 мая около 03.00 по местному времени на 11-м пути необщего пользования, примыкающем к ж/д станции Тында.

При проведении маневровых работ произошел сход трех груженых углем вагонов без опрокидывания. Подвижной состав из восьми вагонов следовал в сторону котельной говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В результате произошедшего никто не пострадал. Утраты груза допущено не было, габарит пути не нарушен. На движение поездов происшествие также не повлияло.

Транспортная прокуратура по факту инцидента проводит проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) и устанавливает все обстоятельства.

В восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР добавили, что размер причиненного ущерба устанавливается.