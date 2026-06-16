Москва16 июнВести.Два вагона и тепловоз сошли с железнодорожных путей без опрокидывания на станции Чулымка Красноярской железной дороги. Об этом сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.
По предварительным данным, вчера (15 июня. — Ред.) … произошел сход двух вагонов и тепловоза без опрокидывания. В результате произошедшего никто не пострадал. Размер ущерба устанавливаетсяговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту случившегося проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Устанавливаются все обстоятельства.