Два вагона и тепловоз сошли с ж/д путей в Красноярском крае

В Красноярском крае на ж/д произошел сход двух вагонов и тепловоза Два вагона и тепловоз сошли с ж/д путей в Красноярском крае

Москва16 июн Вести.Два вагона и тепловоз сошли с железнодорожных путей без опрокидывания на станции Чулымка Красноярской железной дороги. Об этом сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

По предварительным данным, вчера (15 июня. — Ред.) … произошел сход двух вагонов и тепловоза без опрокидывания. В результате произошедшего никто не пострадал. Размер ущерба устанавливается говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту случившегося проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Устанавливаются все обстоятельства.