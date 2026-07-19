В Кировской области два железнодорожных вагона сошли с рельсов

В Кировской области железнодорожные вагоны сошли с рельсов В Кировской области два железнодорожных вагона сошли с рельсов

Москва19 июл Вести.В Кировской области две железнодорожные платформы с порожними контейнерами сошли с рельсов. Об этом сообщило центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

Предварительно, инцидент произошел ночью 19 июля при выполнении маневровых работ.

Произошел сход двух железнодорожных платформ с порожними контейнерами на 4-м железнодорожном пути станции Киров-Котласский Горьковской железной дороги. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту инцидента организована проверка, устанавливаются все обстоятельства.